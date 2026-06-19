Londra: scambi negativi per Vodafone
(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo britannico telefonico, che presenta una flessione del 2,12%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Vodafone, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il colosso telefonico inglese, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 1,008 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 1,176 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 0,952.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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