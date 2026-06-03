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Londra: scambi negativi per easyJet

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti
Londra: scambi negativi per easyJet
Sottotono la compagnia aerea low cost inglese, che passa di mano con un calo del 3,25%.
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