Londra: si concentrano le vendite su Vodafone

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gruppo britannico telefonico , che mostra un decremento del 2,38%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Vodafone rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di breve periodo del colosso telefonico inglese evidenzia un declino dei corsi verso area 1,064 sterline con prima area di resistenza vista a 1,104. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 1,042.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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