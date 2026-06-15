Londra: movimento negativo per Vodafone
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gruppo britannico telefonico, che mostra un decremento del 2,18%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Vodafone rispetto all'indice di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve del colosso telefonico inglese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1,158 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1,116. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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