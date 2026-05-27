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Londra: rosso per BT Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: rosso per BT Group
Ribasso composto e controllato per il gruppo britannico leader nelle telecomunicazioni, che presenta una flessione del 2,75% sui valori precedenti.
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