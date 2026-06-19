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Omnicom Group in discesa a New York

Migliori e peggiori, In breve
Omnicom Group in discesa a New York
Si muove in perdita la holding che fornisce servizi di pubblicità, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,50% sui valori precedenti.
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