FedEx Freight entrerà a far parte dell'indice S&P 500 il 2 giugno

(Teleborsa) - FedEx Freight Holding Company sostituirà EPAM Systems nell'indice S&P 500, e EPAM Systems sostituirà Shutterstock nell'indice S&P SmallCap 600, con effetto a partire dall'apertura delle contrattazioni di martedì 2 giugno. Lo afferma S&P Dow Jones Indices, gestore dell'indice.



FedEx , società quotata sia nell'indice S&P 500 che nell'indice S&P 100, scorporerà FedExFreight Holding in un'operazione che dovrebbe concludersi il 1° giugno. Dopo lo scorporo, la società madre FedEx rimarrà negli indici S&P 500 e S&P 100. EPAM Systems è più rappresentativa del segmento delle small-cap. Si prevede che Shutterstock venga acquisita a breve.



Inoltre, Dave sostituirà American Woodmark nell'indice S&P SmallCap 600 a partire dall'apertura delle contrattazioni di lunedì 1° giugno. MasterBrand, società già presente nell'indice S&P SmallCap 600, sta acquisendo American Woodmark in un'operazione che dovrebbe concludersi il 29 maggio, subordinatamente al verificarsi delle condizioni finali di chiusura.



(Foto: © Pavel Ignatov / 123RF)

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