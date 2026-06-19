New York: seduta molto difficile per Omnicom Group

(Teleborsa) - Si muove in perdita la holding che fornisce servizi di pubblicità , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,50% sui valori precedenti.



L'andamento di Omnicom Group nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Analizzando lo scenario di Omnicom Group si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 69,6 USD. Prima resistenza a 74,35. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 67,84.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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