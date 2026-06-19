Parigi: risultato positivo per Sanofi

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo farmaceutico francese , che tratta in utile del 2,50% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Sanofi rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico del colosso farmaceutico suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 74,33 Euro con tetto rappresentato dall'area 75,64. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 73,48.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```