Sanofi interrompe sperimentazione di fase 3 su riliprubart dopo risultati deludenti

(Teleborsa) - Sanofi , colosso farmaceutico francese, ha annunciato l'interruzione dello studio di fase 3 MOBILIZE su riliprubart in pazienti affetti da polineuropatia demielinizzante infiammatoria cronica (CIDP) refrattaria al trattamento standard. Tale decisione fa seguito a un'analisi intermedia condotta da un comitato indipendente di monitoraggio dei dati, che ha stabilito che lo studio MOBILIZE difficilmente avrebbe fornito un'efficacia sufficiente.



La prosecuzione di altri studi in corso su riliprubart, incluso lo studio di fase 3 VITALIZE in pazienti con CIDP trattati con immunoglobuline per via endovenosa (IVIg), sarà valutata di conseguenza.



L'interruzione dello studio di fase 3 MOBILIZE non comporterà costi finanziari significativi. Le previsioni finanziarie per il 2026 rimangono invariate.

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