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Parigi: andamento rialzista per Sanofi

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: andamento rialzista per Sanofi
Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo farmaceutico francese, con una variazione percentuale del 2,45%.
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