Piazza Affari: risultato positivo per El.En

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del Gruppo Industriale che produce sorgenti e sistemi laser per applicazioni medicali ed industriali , con una variazione percentuale del 2,54%.



Lo scenario su base settimanale di El.En rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di El.En . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, El.En evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 17,43 Euro. Primo supporto a 16,32. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 15,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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