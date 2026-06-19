Piazza Affari: risultato positivo per El.En
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del Gruppo Industriale che produce sorgenti e sistemi laser per applicazioni medicali ed industriali, con una variazione percentuale del 2,54%.
Lo scenario su base settimanale di El.En rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di El.En. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, El.En evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 17,43 Euro. Primo supporto a 16,32. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 15,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```