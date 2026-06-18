Piazza Affari: andamento negativo per El.En

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il Gruppo Industriale che produce sorgenti e sistemi laser per applicazioni medicali ed industriali , che presenta una flessione del 2,70% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di El.En rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Tecnicamente, El.En è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 16,96 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 16,35. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 17,57.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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