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Piazza Affari: amplia il rialzo El.En

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: amplia il rialzo El.En
Protagonista il Gruppo Industriale che produce sorgenti e sistemi laser per applicazioni medicali ed industriali, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,19%.
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