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Piazza Affari: performance negativa per D'Amico

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: performance negativa per D'Amico
Pressione sul leader mondiale nel trasporto marittimo, che tratta con una perdita del 2,53%.
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