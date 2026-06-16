Piazza Affari: scambi in forte rialzo per D'Amico
(Teleborsa) - Grande giornata per il leader mondiale nel trasporto marittimo, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,01%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di D'Amico evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso D'Amico rispetto all'indice.
La situazione di medio periodo di D'Amico resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 8,148 Euro. Supporto visto a quota 7,858. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 8,438.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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