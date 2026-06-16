Piazza Affari: scambi in forte rialzo per D'Amico

(Teleborsa) - Grande giornata per il leader mondiale nel trasporto marittimo , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,01%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di D'Amico evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso D'Amico rispetto all'indice.





La situazione di medio periodo di D'Amico resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 8,148 Euro. Supporto visto a quota 7,858. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 8,438.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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