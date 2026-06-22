Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 19/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 giugno
Balza in avanti l'indice nipponico, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,39%.
Il quadro tecnico di breve periodo del Nikkei 225 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 73.002. Rischio di discesa fino a 70.717 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 75.287.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)