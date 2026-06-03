Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 2/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 giugno
Giornata all'insegna degli acquisti per l'indice nipponico che ha terminato in rialzo attestandosi a 68.678.
Tecnicamente, il Nikkei 225 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 68.966,3, mentre il supporto più immediato si intravede a 66.486,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 71.446,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)