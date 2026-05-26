Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 25/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 maggio
Sostanzialmente invariata la seduta per l'indice nipponico, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
L'esame di breve periodo del Nikkei 225 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 66.743,3 e primo supporto individuato a 61.616,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 71.870,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)