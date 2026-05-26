Milano 13:16
50.106 -0,23%
Nasdaq 22-mag
29.482 0,00%
Dow Jones 22-mag
50.580 0,00%
Londra 13:16
10.532 +0,63%
Francoforte 13:17
25.263 -0,50%

Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 25/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 25/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 maggio

Sostanzialmente invariata la seduta per l'indice nipponico, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

L'esame di breve periodo del Nikkei 225 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 66.743,3 e primo supporto individuato a 61.616,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 71.870,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```