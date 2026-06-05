Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 4/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 giugno
Risultato negativo per l'indice nipponico, con una flessione dell'1,48%.
Le implicazioni di medio periodo del Nikkei 225 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 68.043,7 con primo supporto visto a 65.823,7. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 64.969,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)