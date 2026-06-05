Milano 4-giu
50.174 0,00%
Nasdaq 4-giu
30.408 -0,53%
Dow Jones 4-giu
51.562 +1,73%
Londra 4-giu
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Francoforte 4-giu
24.945 0,00%

Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 4/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 4/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 giugno

Risultato negativo per l'indice nipponico, con una flessione dell'1,48%.

Le implicazioni di medio periodo del Nikkei 225 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 68.043,7 con primo supporto visto a 65.823,7. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 64.969,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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