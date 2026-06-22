BioArctic ed Eli Lilly firmano accordo di ricerca e collaborazione per trattamento malattie neurodegenerative

La società svedese riceverà fino a 800 milioni di dollari oltre a royalty

(Teleborsa) - La svedese BioArctic ha stipulato un accordo di ricerca e collaborazione con Eli Lilly per un potenziale nuovo trattamento che combina la tecnologia proprietaria BrainTransporter di BioArctic con un farmaco candidato di Lilly per il trattamento delle malattie neurodegenerative.



Nell'ambito dell'accordo, BioArctic riceverà un pagamento anticipato di 30 milioni di dollari.



Oltre al pagamento anticipato, BioArctic potrà ricevere ulteriori pagamenti al raggiungimento di determinati obiettivi, fino a un massimo di 770 milioni di dollari. BioArctic avrà inoltre diritto a royalty a percentuale variabile (in percentuale a una cifra media) sulle future vendite globali del prodotto, qualora raggiunga il mercato.



Lilly si assumerà la piena responsabilità dello sviluppo e della commercializzazione a livello globale del farmaco candidato e dei relativi prodotti.



La piattaforma BrainTransporter può essere utilizzata in una moltitudine di aree terapeutiche diverse per la somministrazione di farmaci biologici e altre modalità al cervello, offrendo a BioArctic numerose potenziali opportunità di partnership future.

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