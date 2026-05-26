Wall Street apre in rialzo su speranze Medioriente

(Teleborsa) - Dopo la chiusura lunedì per la ricorrenza del Memorial Day, i listini a stelle e strisce aprono la settimana in territorio positivo
. I recenti attacchi statunitensi ai siti missilistici iraniani in Iran hanno leggermente smorzato il sentiment, ma gli investitori mantengono un cauto ottimismo dopo che Donald Trump ha dichiarato che i negoziati stavano "procedendo bene".
Tra gli annunci aziendali, Eli Lilly
ha raggiunto un accordo per l'acquisizione di tre aziende produttrici di vaccini
per un valore complessivo fino a circa 3,8 miliardi di dollari. Gli accordi con Curevo, LimmaTech Biologics e The Vaccine Company consentiranno a Eli Lilly di accedere a vaccini contro l'herpes zoster, i comuni agenti patogeni batterici e il virus di Epstein-Barr, secondo quanto riportato in un comunicato stampa di martedì.
Sul fronte macroeconomico, giungono segnali di miglioramento
per la crescita dell'attività economica americana ad aprile 2026. L'indice FED Chicago sull'attività nazionale
(CFNAI) è balzato a +0,14 punti da -0,15 a marzo (rivisto da -0,20 punti).
Sulle prime rilevazioni, cauto il Dow Jones
che si attesta in rialzo dello 0,33% a 50.749,12 punti, mentre l'S&P-500
avanza dello dello 0,68% a 7.522,18 punti. Brilla il Nasdaq 100
(+1,33%), bene anche l'S&P 100
(+0,65%).