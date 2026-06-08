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Eli Lilly, ulteriori riscontri positivi sul trattamento retatrutide

Finanza, Scienza e tecnologia
Eli Lilly, ulteriori riscontri positivi sul trattamento retatrutide
(Teleborsa) - Eli Lilly and Company ha annunciato ulteriori risultati positivi da studi chiave di Fase 3 sul trattamento retatrutide.

I dati hanno evidenziato come, dopo 80 settimane, la terapia abbia determinato nei soggetti una sostanziale perdita di peso insieme a miglioramenti significativi nel dolore da osteoartrite del ginocchio, nell'apnea ostruttiva del sonno da moderata a grave e nel diabete di tipo 2, condizioni comuni correlate all'obesità.

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