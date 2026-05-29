Pfizer, accordo di licenza e collaborazione da 10 miliardi di dollari con Innovent Biologics

(Teleborsa) - Il colosso farmaceutico statunitense Pfizer e la società biotecnologica quotata a Hong Kong Innovent Biologics hanno annunciato giovedì di aver stipulato un accordo strategico globale di licenza e collaborazione per la ricerca e lo sviluppo di 12 promettenti farmaci oncologici innovativi in ??fase iniziale e de novo.



In particolare, Innovent svilupperà quattro programmi globali con Pfizer, condividendone i costi. Inoltre, la società di Hong Kong commercializzerà congiuntamente con Pfizer negli Stati Uniti e in Europa, condividendo gli utili, pur mantenendo i diritti su questi programmi nel mercato della Grande Cina.



In base all'accordo, Innovent riceverà un pagamento anticipato di 650 milioni di dollari e potrà ricevere fino a 9,85 miliardi di dollari in pagamenti per il raggiungimento di traguardi di sviluppo, regolamentari e commerciali, portando il valore totale dell'accordo fino a 10,5 miliardi di dollari.



Inoltre, Innovent riceverà royalty a doppia cifra sulle vendite di ciascun prodotto concesso in licenza, qualora approvato.



Si prevede che la transazione si concluderà nel terzo trimestre, previa ottenimento delle necessarie approvazioni normative.

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