Eli Lilly acquisirà tre aziende produttrici di vaccini per 3,8 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Eli Lilly ha raggiunto un accordo per l'acquisizione di tre aziende produttrici di vaccini per un valore complessivo fino a circa 3,8 miliardi di dollari.



Gli accordi con Curevo, LimmaTech Biologics e The Vaccine Company consentiranno a Eli Lilly di accedere a vaccini contro l'herpes zoster, i comuni agenti patogeni batterici e il virus di Epstein-Barr, secondo quanto riportato in un comunicato stampa di martedì.



Secondo i termini dei vari accordi, gli azionisti di Curevo potrebbero ricevere fino a 1,5 miliardi di dollari; Lilly acquisirà LimmaTech per un importo massimo di 780 milioni; gli azionisti di Vaccine Company potrebbero ricevere fino a 1,55 miliardi. Gli importi, pagati tutti in contanti, sono comprensivi di un pagamento iniziale e di potenziali pagamenti aggiuntivi al raggiungimento di specifiche milestone.



L'azienda farmaceutica, forte dei profitti derivanti dai suoi farmaci di successo contro l'obesità, potrà in questo modo ampliare le proprie attività di ricerca e sviluppo nel campo delle malattie infettive.



Le azioni sono in rialzo dell'1,3% nel pre-market di Wall Street, dopo avere chiuso la seduta di venerdì scorso (lunedì i listini statunitensi sono stati chiusi per il Memorial Day) in progresso del 2,2%.

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