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Dow Jones 19:09
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Londra 17:35
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Borsa: Modesto recupero per Francoforte, in aumento dello 0,62%

Il DAX termina le contrattazioni a 25.139,69 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per Francoforte, in aumento dello 0,62%
Francoforte conclude in progresso dello 0,62%, archiviando la sessione a 25.139,69 punti.
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