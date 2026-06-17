Milano 17:35
52.595 +0,31%
Nasdaq 18:04
30.129 +0,54%
Dow Jones 18:04
52.204 +0,39%
Londra 17:35
10.509 +0,14%
Francoforte 17:35
24.935 +0,10%

Borsa: Modesto recupero per Milano, in aumento dello 0,31%

Il FTSE MIB termina le contrattazioni a 52.595,23 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per Milano, in aumento dello 0,31%
Milano conclude in progresso dello 0,31%, archiviando la sessione a 52.595,23 punti.
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