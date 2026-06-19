Milano 17:35
52.849 +0,31%
Nasdaq 18-giu
30.406 0,00%
Dow Jones 18-giu
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Londra 17:45
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Francoforte 17:35
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Borsa: Modesto recupero per Milano, in aumento dello 0,31%

Il FTSE MIB termina le contrattazioni a 52.848,93 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per Milano, in aumento dello 0,31%
Milano conclude in progresso dello 0,31%, archiviando la sessione a 52.848,93 punti.
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