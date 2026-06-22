Commercialisti, pubblicati i principi di comportamento Esperto composizione negoziata

Il documento del Consiglio e della Fondazione di ricerca della categoria fornisce regole tecniche per i professionisti incaricati

(Teleborsa) - Il Consiglio e la Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti hanno pubblicato i "Principi di comportamento dell'Esperto della composizione negoziata", documento elaborato dalla Commissione di studio "Composizione negoziata". Il testo integra e precisa i contenuti del Codice della crisi e si coordina con le indicazioni del Decreto dirigenziale del Ministero della giustizia del 23 aprile 2026, raccogliendo regole tecniche destinate a supportare i commercialisti nello svolgimento dei compiti assegnati nella veste di Esperto.



In quanto raccomandazioni rivolte ai professionisti iscritti all'Albo, i Principi devono essere letti in combinazione con le norme deontologiche della professione, di cui costituiscono un'integrazione per quanti svolgano l'incarico con competenza, diligenza e qualità, oltre che con indipendenza, riservatezza, imparzialità e terzietà.



Il documento contiene inoltre indicazioni interpretative sul ruolo svolto dall'imprenditore, dai suoi advisor, dai creditori e dagli stakeholder nelle trattative legate alla gestione della composizione. L'obiettivo è anche quello di agevolare il lavoro delle commissioni di nomina dell'Esperto e quello dell'autorità giudiziaria, chiamata a "dirigere" le fasi della composizione negoziata che ne richiedono la partecipazione attiva.



Il testo si compone di undici paragrafi che analizzano la figura e il ruolo dell'Esperto nelle diverse combinazioni previste dalla normativa di riferimento e dal Decreto dirigenziale del 23 aprile 2026, articolando l'attività in tre fasi.



La prima è la fase di analisi preliminare e di confronto con l'imprenditore, volta a verificare la sussistenza di concrete prospettive di risanamento e a individuare le possibili soluzioni percorribili. La seconda riguarda il supporto alla negoziazione tra l'imprenditore, i creditori e gli eventuali terzi interessati, con l'espressione di pareri. La terza è la fase conclusiva di formalizzazione e rendicontazione, nella quale vengono sintetizzati gli esiti della composizione negoziata e documentato il percorso effettuato.



"Il Consiglio nazionale pubblica questi Principi per fornire ai commercialisti un adeguato ausilio nello svolgimento del ruolo di Esperto. Il documento rappresenta un insieme di raccomandazioni a supporto di questa attività, che si colloca nel solco delle iniziative già intraprese dal CNDCEC per la redazione e l'aggiornamento dei Principi di attestazione e dei Principi di redazione dei piani di risanamento", afferma il Presidente nazionale della categoria, Elbano de Nuccio. "Sebbene indirizzati alla platea dei commercialisti, i Principi hanno una valenza trasversale e, se condivisi, possono trovare applicazione anche da parte di coloro che, pur non iscritti all'Albo, accettano l'incarico di Esperto indipendente".

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