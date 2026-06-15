ATON Green Storage, presentata istanza di avvio della composizione negoziata della crisi

(Teleborsa) - ATON Green Storage
, facendo seguito a quanto comunicato il 9 giugno scorso
, rende noto che oggi è stata depositata l’istanza di apertura della composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa
di cui al D.lgs. 14/2019, c.d. Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (“CCII”), con richiesta di applicazione delle misure cautelari e protettive del patrimonio sociale nei confronti di creditori.
A supporto dell’istanza, - si legge in una nota - la società ha elaborato, con il supporto di Lucciola & Partners in qualità di advisor finanziario, un preliminary plan
contenente una manovra economico-finanziaria volta alla ristrutturazione della situazione debitoria della Società, funzionale alla presentazione dell’istanza di accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi ai sensi degli artt. 12 e ss. CCII.