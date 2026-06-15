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ATON Green Storage, presentata istanza di avvio della composizione negoziata della crisi

Finanza
ATON Green Storage, presentata istanza di avvio della composizione negoziata della crisi
(Teleborsa) - ATON Green Storage, facendo seguito a quanto comunicato il 9 giugno scorso, rende noto che oggi è stata depositata l’istanza di apertura della composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa di cui al D.lgs. 14/2019, c.d. Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (“CCII”), con richiesta di applicazione delle misure cautelari e protettive del patrimonio sociale nei confronti di creditori.

A supporto dell’istanza, - si legge in una nota - la società ha elaborato, con il supporto di Lucciola & Partners in qualità di advisor finanziario, un preliminary plan contenente una manovra economico-finanziaria volta alla ristrutturazione della situazione debitoria della Società, funzionale alla presentazione dell’istanza di accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi ai sensi degli artt. 12 e ss. CCII.
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