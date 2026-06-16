Bestbe Holding accede a composizione negoziata della crisi: richieste misure protettive del patrimonio

(Teleborsa) - Bestbe Holding ha presentato istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi ai sensi del Codice della crisi d'impresa, depositata sulla piattaforma telematica nazionale della Camera di Commercio competente. Il ricorso allo strumento si inserisce nel percorso di risanamento della situazione economico-finanziaria della società, con l'obiettivo di favorire, con l'ausilio di un esperto indipendente, le trattative con i creditori e tutelare la continuità aziendale. La società attende ora la nomina dell'esperto da parte della Commissione competente.



Contestualmente, Bestbe Holding ha richiesto l'applicazione delle misure protettive del patrimonio previste dall'articolo 18 del CCII: dalla pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese, i creditori non potranno acquisire diritti di prelazione né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della società, salvo accordo con la stessa. Seguirà il deposito del ricorso per la conferma delle misure protettive dinanzi al Tribunale competente.



Il Consiglio di Amministrazione ritiene che la procedura rappresenti lo strumento più idoneo per il risanamento e il rilancio dell'attività, nell'interesse di azionisti e stakeholder.

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