Aton Green Storage crolla dopo ok Cda ad accesso Composizione Negoziata della Crisi

(Teleborsa) - Pressione su Aton Green Storage
, che perde terreno, mostrando un crollo del 20,17%.
Sul fronte dei volumi
, finora sono state scambiate 33.500 azioni, con 26 contratti.
La pesante performance si registra all'indomani dell'annuncio in base al quale il CdA della società
ha deliberato di procedere alla presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi, con contestuale richiesta di misure protettive del patrimonio e di misure cautelari.
La tendenza del titolo ad una settimana
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Growth
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario di breve periodo
di Aton Green Storage
evidenzia un declino dei corsi verso area 0,36 Euro
con prima area di resistenza vista a 0,42. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa
verso il supporto visto a 0,34.