Stellantis investirà oltre 1 miliardo di euro in Francia per produrre tre nuovi modelli Peugeot a Mulhouse

(Teleborsa) - Stellantis ha annunciato un investimento di oltre 1 miliardo di euro in Francia per consentire la produzione di tre futuri modelli elettrici e ibridi Peugeot del segmento C, basati sulla nuova piattaforma STLA One. Questi tre nuovi veicoli saranno assemblati nello stabilimento industriale di Mulhouse (Alsazia) a partire dal 2029.



Questi investimenti - si legge in una nota - contribuiranno sia allo sviluppo in Francia della nuova piattaforma modulare STLA One, sia alla produzione industriale dei tre nuovi modelli a Mulhouse.



Questi progetti sono pienamente allineati con il piano strategico FaSTLAne 2030, presentato il 21 maggio 2026, un pilastro fondamentale del quale è lo sviluppo di nuove piattaforme, propulsori e tecnologie globali. STLA One ne è un esempio lampante: una nuova architettura modulare e scalabile che supporta diversi propulsori e dimensioni di veicoli, progettata per accelerare i cicli di sviluppo e puntare a un'efficienza dei costi del 20% attraverso la semplificazione su larga scala.



I tre prossimi modelli del segmento C saranno 100% elettrici o ibridi. Questi lanci rivestono un ruolo chiave nel contesto di FaSTLAne 2030, allineandosi a due pilastri strategici:



Da un lato, Peugeot si colloca tra i quattro marchi globali del Gruppo con il maggiore potenziale in termini di volume e redditività. Peugeot è il primo marchio ad aver lanciato la piattaforma STLA One, una tecnologia progettata per l'implementazione a livello globale.

D'altro canto, questi investimenti nel segmento C, che rappresenta circa il 30% delle vendite totali di auto in Europa, rientrano nella strategia europea di Stellantis volta a rafforzare la presenza sul mercato europeo.



Inoltre, la produzione di questi modelli a Mulhouse, a partire dal 2029, dimostra l'ambizione di coniugare l'elettrificazione con elevate prestazioni industriali in Francia, Paese chiave nella strategia dell'azienda. Questi investimenti aumenteranno l'utilizzo della capacità produttiva dello stabilimento di Mulhouse – che impiega 4.500 dipendenti ed è un patrimonio storico per l'azienda – e garantiranno il futuro dell'impianto, offrendo visibilità a lungo termine in un periodo di profonda trasformazione del settore automobilistico.



Stellantis accoglie con favore il forte impegno del governo francese per la decarbonizzazione della mobilità attraverso il sostegno all'acquisto di veicoli a basse emissioni, nonché la sua determinazione a perseguire una politica industriale ambiziosa e competitiva in Francia e in Europa, in particolare attraverso l'iniziativa "Made in Europe". Queste politiche sono state determinanti nel creare le condizioni favorevoli a tali investimenti.

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