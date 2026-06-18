BPER, Unipol ufficializza a Consob quota potenziale del 29,97% con nuovi swap

(Teleborsa) - Unipol , big assicurativo italiano, ha ufficializzato con una comunicazione alla Consob la crescita nel capitale di BPER tramite strumenti finanziari, effettuata il 7 giugno. Il superamento della soglia rilevante, pari al 25% del capitale, si è verificato a seguito della sottoscrizione, con primari operatori, di due contratti derivati di tipo total return share swap che hanno come sottostante complessive 104.192.486 azioni BPER pari a circa il 4,99% del capitale sociale.



I contratti, con scadenza massima l'uno 25 mesi e l'altro 35 mesi, prevedono sia il regolamento in contanti del differenziale del prezzo, sia la possibilità di consegna fisica delle azioni sottostanti, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni di legge. Poiché Unipol già deteneva una partecipazione aggregata pari a circa il 24,99% del capitale sociale della banca, costituita da una partecipazione effettiva pari al 19,98% e partecipazione potenziale pari a circa il 4,97% acquisita in virtù del contratto derivato di tipo total return share swap sottoscritto il 21 giugno 2024 con regolamento esclusivamente in contanti, a seguito della sottoscrizione dei contratti, la stessa Unipol è venuta a detenere una partecipazione aggregata pari a circa il 29,96% del capitale sociale della banca. L'operazione è finanziata da Unipol mediante risorse di cassa disponibili.



La stipulazione dei contratti è funzionale a incrementare l'esposizione economica di Unipol in BPER e ad avere anche una ulteriore opzione per conseguire il controllo di fatto di BPER nel caso in cui Unipol decida di esercitare la facoltà di acquisire le azioni BPER sottostanti ai contratti. A tal fine Unipol ha avviato le necessarie interlocuzioni con le competenti Autorità per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla disciplina vigente.



Unipol, in ogni caso, non intende effettuare acquisti sul mercato di azioni BPER né promuovere alcuna offerta pubblica di acquisto o scambio sulle azioni dell'emittente.

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