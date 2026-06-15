Somec, nuovi contratti da 60 milioni di euro con primario cantiere finlandese

(Teleborsa) - Somec , società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile, ha sottoscritto contratti con un primario cantiere finlandese per complessivi 60 milioni di euro. L'ordine, a beneficio della divisione Horizons, sistemi ingegnerizzati di architetture navali e facciate civili, riguarda la fornitura chiavi in mano di sistemi vetrati integrati su tre nuove unità da crociera destinate a uno dei più noti brand internazionali della crocieristica.



L'accordo consolida e amplia ulteriormente un rapporto già in essere, grazie a due opzioni che si convertono in ordini, la cui commessa era stata resa nota al mercato nel mese di luglio 2025 e ad una terza nuova unità, si legge in una nota. I lavori si articoleranno tra il 2027 e il 2031, con effetti economici ripartiti lungo l'intera durata del programma. La commessa si aggiunge a quelle già comunicate per 38 milioni di euro il 7 maggio 2026 e per 56 milioni di euro il 19 maggio 2026.



"Ribadiamo con soddisfazione la nostra presenza come partner di alcuni dei programmi cantieristici più ambiziosi oggi attivi a livello mondiale, e la complessità degli interventi affidati a Somec ne riflette pienamente la portata - ha commentato il presidente Oscar Marchetto - Soluzioni di apertura motorizzata verticale, architetture vetrate articolate su diverse tipologie di spazio, risposte tecniche sviluppate su misura per navi che pongono costantemente nuovi standard progettuali: è in questo perimetro che le competenze della divisione Horizons trovano la loro applicazione più qualificata. In tutto ciò, la continuità su più unità consecutive della stessa serie rappresenta, per tutto il Gruppo, la forma più concreta di riconoscimento".

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