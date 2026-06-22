Francoforte: in calo Jungheinrich Ag Pref

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Jungheinrich Ag Pref , che presenta una flessione del 2,49% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Jungheinrich Ag Pref rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di medio periodo di Jungheinrich Ag Pref ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 24,03 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 24,87, mentre il primo supporto è stimato a 23,19.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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