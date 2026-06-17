Francoforte: brillante l'andamento di Jungheinrich Ag Pref

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Jungheinrich Ag Pref , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,85%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Jungheinrich Ag Pref più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di medio periodo di Jungheinrich Ag Pref ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 24,75 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 25,39, mentre il primo supporto è stimato a 24,11.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```