Francoforte: performance negativa per Jungheinrich Ag Pref
(Teleborsa) - Retrocede Jungheinrich Ag Pref, con un ribasso del 2,45%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Jungheinrich Ag Pref evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Jungheinrich Ag Pref rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Jungheinrich Ag Pref perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 23,01 Euro. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 23,19. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 22,93.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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