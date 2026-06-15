Francoforte: scatto rialzista per Jungheinrich Ag Pref

(Teleborsa) - Brillante rialzo per Jungheinrich Ag Pref , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,14%.



L'andamento di Jungheinrich Ag Pref nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico di Jungheinrich Ag Pref suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 23,34 Euro con tetto rappresentato dall'area 23,96. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 22,96.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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