Francoforte: scambi negativi per Jungheinrich Ag Pref

(Teleborsa) - Pressione su Jungheinrich Ag Pref , che tratta con una perdita del 2,88%.



La tendenza ad una settimana di Jungheinrich Ag Pref è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico di Jungheinrich Ag Pref mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 22,65 Euro con area di resistenza individuata a quota 23,29. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 22,33.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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