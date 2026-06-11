Francoforte: performance negativa per Jungheinrich Ag Pref

(Teleborsa) - Pressione su Jungheinrich Ag Pref , che tratta con una perdita dell'1,96%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Jungheinrich Ag Pref rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Analizzando lo scenario di Jungheinrich Ag Pref si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 21,81 Euro. Prima resistenza a 22,43. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 21,57.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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