Francoforte: in calo Porsche Automobil Holding
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la holding impegnata nel settore automobilistico, che presenta una flessione del 2,93% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Porsche Automobil Holding è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Porsche Automobil Holding, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 29,41 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 30,47 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 29,03.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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