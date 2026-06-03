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Francoforte: andamento negativo per Porsche Automobil Holding

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento negativo per Porsche Automobil Holding
(Teleborsa) - Sottotono la holding impegnata nel settore automobilistico, che passa di mano con un calo del 2,44%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Porsche Automobil Holding rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 30,92 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 31,54. Il peggioramento di Porsche Automobil Holding è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 30,72.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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