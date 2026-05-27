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Francoforte: in acquisto Daimler Truck Holding

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: in acquisto Daimler Truck Holding
Rialzo per il produttore tedesco di camion e autobus, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,01%.
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