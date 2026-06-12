Francoforte: brillante l'andamento di Porsche Automobil Holding
(Teleborsa) - Scambia in profit la holding impegnata nel settore automobilistico, che lievita del 2,61%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Porsche Automobil Holding mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,91%, rispetto a -1,45% dell'indice della Borsa di Francoforte).
Il quadro tecnico di Porsche Automobil Holding segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 30,81 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 31,28. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 30,54.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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