Francoforte: brillante l'andamento di Porsche Automobil Holding

(Teleborsa) - Scambia in profit la holding impegnata nel settore automobilistico , che lievita del 2,61%.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che Porsche Automobil Holding mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,91%, rispetto a -1,45% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





Il quadro tecnico di Porsche Automobil Holding segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 30,81 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 31,28. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 30,54.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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