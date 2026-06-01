Francoforte: balza in avanti SAP
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia software tedesca, in guadagno dell'1,96% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di SAP più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo della società tech classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 159,2 Euro e primo supporto individuato a 157,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 161,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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