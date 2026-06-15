Francoforte: calo per Renk

(Teleborsa) - Ribasso per Renk , che presenta una flessione del 2,08%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Renk rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di Renk suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 44,12 Euro con tetto rappresentato dall'area 46,71. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 42,98.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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