Interpump, approvato nuovo Piano ESG: emissioni Scope 1+2 a -39%, politiche su cybersecurity e AI

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Interpump Group ha approvato il Piano ESG 2026-2028, che definisce 17 azioni articolate su tre pilastri – Environmental (6), Social (7) e Governance (6) – con scadenze definite: 4 azioni entro il 2026, 9 entro il 2027 e 4 entro il 2028. I KPI e gli obiettivi del piano sono in parte collegati alla remunerazione variabile del top management.



"Coerentemente con il nostro modello di business, che il tempo ha confermato come resiliente, abbiamo cercato di affinare i nostri obiettivi ESG concentrandoci sulle aree dove riteniamo di poter avere il maggiore impatto positivo. Il Piano definisce azioni chiare e una timeline precisa, che dovrebbero portare risultati concreti e migliorare ulteriormente i nostri processi", ha dichiarato il presidente esecutivo Fulvio Montipò.



Sul fronte ambientale, il target principale è la riduzione del 39% delle emissioni assolute Scope 1+2 entro il 2028 rispetto alla baseline 2022, rivisto al rialzo rispetto agli obiettivi precedenti. Le azioni coprono l'incremento della produzione di energia rinnovabile e dei certificati GO, la mappatura delle emissioni Scope 3, l'ottimizzazione dei flussi energetici e dei materiali, la valutazione del ciclo di vita dei prodotti (LCA) e un sistema di rendicontazione degli imballaggi.



Sul fronte sociale, le azioni riguardano welfare aziendale, soluzioni di lavoro flessibile, formazione del management, sviluppo di un portale di comunicazione interno e benchmarking salariale, tutte orientate all'attrazione e retention del personale.



Sul fronte della governance, tra le novità più rilevanti figura l'adozione di una policy specifica sull'uso dell'intelligenza artificiale (entro il 2027) e di una policy sulla cybersecurity per la prevenzione e la gestione del rischio, oltre all'integrazione dell'analisi ESG nelle attività M&A e alla definizione di uno standard di condotta per i fornitori, entrambe previste entro il 2026. Il piano prevede anche workshop inter-funzionali annuali sulla ricerca e sviluppo.

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