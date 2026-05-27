Milano 11:11
50.060 +0,32%
Nasdaq 26-mag
30.001 +1,76%
Dow Jones 26-mag
50.462 -0,23%
Londra 11:11
10.494 +0,03%
Francoforte 11:11
25.351 +0,66%

Piazza Affari: balza in avanti Interpump

Migliori e peggiori
Piazza Affari: balza in avanti Interpump
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del costruttore di pompe ad alta pressione, con una variazione percentuale del 2,23%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Interpump rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo della società industriale ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 37,03 Euro. Supporto a 36,15. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 37,91.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```