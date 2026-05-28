Generali e Banca Generali tra i Climate Leaders d’Europa 2026

(Teleborsa) - Generali e Banca Generali sono stati inclusi nella classifica Europe’s Climate Leaders 2026, elaborata da Statista in collaborazione con il Financial Times, che premia le aziende europee più virtuose nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. La selezione si basa su indicatori quali la diminuzione dell’intensità di CO2 nel tempo e su ulteriori elementi di trasparenza e impegno climatico.



Il riconoscimento conferma l’efficacia dell’approccio alla sostenibilità e del Piano di Transizione Climatica, pienamente integrato nella strategia del Gruppo. Il Piano definisce impegni, leve, risorse e meccanismi di governance attraverso cui Generali promuove una transizione giusta verso un’economia a zero emissioni nette, nelle attività assicurative, di investimento e operative, entro il 2050. Tali ambizioni sono supportate da obiettivi intermedi al 2030 e mirano a favorire un modello economico e sociale più sostenibile.



"L’inclusione tra gli Europe’s Climate Leaders rappresenta un riconoscimento importante dei progressi compiuti da Generali nel contrasto al cambiamento climatico delineati nel Piano di Transizione approvato dal Consiglio di Amministrazione del Gruppo", ha dichiarato Lucia Silva, Group Chief Sustainability Officer di Generali. "I risultati raggiunti dimostrano l’efficacia del nostro piano strategico e la nostra capacità di integrare la sostenibilità nel core business, contribuendo concretamente a una transizione verde e giusta".



Anche Banca Generali è stata inclusa nella classifica Europe’s Climate Leaders 2026, un riconoscimento che riflette il percorso strutturato e avviato da tempo dalla Banca concretizzatosi nell’adozione del Piano di Transizione Climatica all’inizio del 2025. Il Piano definisce obiettivi di decarbonizzazione sia per le attività operative sia per il portafoglio investimenti, con target intermedi al 2030 e l’obiettivo di lungo periodo di emissioni Net-Zero al 2040, supportati da specifiche leve di decarbonizzazione.



"L’inclusione tra gli Europe’s Climate Leaders conferma il percorso intrapreso da Banca Generali e il costante impegno nell’ambito ESG, volto all’integrazione dei fattori di sostenibilità nel modello di business e al rafforzamento di un framework orientato alla promozione di investimenti responsabili e alla creazione di valore nel lungo termine. In questo percorso si inserisce il Piano di Transizione Climatica approvato dal nostro Consiglio di Amministrazione, che definisce obiettivi chiari di decarbonizzazione e guida l’evoluzione della Banca verso un modello sempre più sostenibile", afferma Carmelo Reale, General Counsel & Group Sustainability di Banca Generali.



(Foto: stockwerkfotodesign | 123RF)

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